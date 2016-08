Am Montag endet das Klimacamp im Rheinland, mit dem sich Umweltaktivisten gegen den Kohleabbau einsetzen. Ihre Gewerkschaft, die IG BCE, steht solchen Aktivitäten für gewöhnlich kritisch gegenüber. Meinen Sie nicht, dass extreme Wetterlagen auf schmutzige Energien wie die Braunkohle zurückzuführen sind?

Wer glaubt, er könne das Weltklima durch die Abschaltung des einen oder anderen Kraftwerks im rheinischen Revier lösen, sollte sich mal die CO2-Emissionen in anderen Ländern anschauen. Wir streiten nicht ab, dass man was tun muss, wir stellen uns nicht gegen die Energiewende. Sie muss aber nicht sofort stattfinden. Die Braunkohle hat eine Brückenfunktion, führt in das Zeitalter für erneuerbare Energien. Zudem ist der Kohleabbau nicht nur unter dem Blickwinkel des Klimawandels zu betrachten, sondern auch unter dem des Erhalts von Arbeitsplätzen. Für die Menschen und die Wirtschaft muss die Energiewende bezahlbar bleiben.

Das klingt, als würden Sie gemeinsam...