Neunter Mai. Gestern wurde ich hundertundeins. Die Lieder sind alle gespielt. Ging noch einmal am Ufer der Wolga entlang. Auf Patronenhülsen wie Muscheln und Tang. Habe wieder den Krieg gefühlt. Weiter oben die Birke steht immer noch fest. Und das Wort, das ich einschnitt, wurd groß. Ich war siebzehn. Ein Junge. Im Graben ein Mann, dreiundvierzig beim Sieg am Mamajew Kurgan. Und so zogen wir westwärts los. Birke im Mai. Der blutige Schnee is...