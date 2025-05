Es hat Jahrzehnte gedauert, bis das offizielle Österreich am 8. Mai nicht nur des Kriegs­endes, sondern ohne Wenn und Aber auch der Befreiung 1945 gedacht hat. Aber nun, da es endlich soweit ist, lohnt sich die Frage, ob die Kapitulation Deutschlands hierzulande wirklich als befreiend empfunden, der Sieg der Alliierten herbeigesehnt wurde. Ich will dazu einen lang verstorbenen Zeugen aufrufen, den Politiker und Publizisten Ernst Fischer (1899–1972), der in der erst...