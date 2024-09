Nachdem Merkel die »Bildungsrepublik« ausgerufen hatte, überschwemmten angehende Geisteswissenschaftler die Unis: Ein Heer an Bullshit-Jobbern, ­Content Creators und Callcenter-Mitarbeitern ward geboren. Auch in der Volksrepublik China sind es überqualifizierte Hochschulabsolventen, die Taxis bzw. die weitaus verbreiteteren Fahrzeuge von Didi ­Chuxing, dem chinesischen Uber-Pendant, fahren oder Essen und Pakete ausliefern. Laut The Economist vom 18. April setzt der ...