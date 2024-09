Deutsche Kriegsschiffe in der Taiwanstraße, jubelt Mitte September die Berliner Hauptstadtpresse und begeistert sich für den »weltpolitischen Coup« des Kanzlers: Mit der Passage der schwerbewaffneten Fregatte »Baden-Württemberg« vom Ost- ins Südchinesische Meer am Freitag, den 13., habe Deutschland mit »Mut und Stärke« ein Zeichen für die westlichen »Werte« gesetzt, da könne das säbelrasselnde Regime in Beijing noch so toben. Endlich wieder deutsche Weltpolitik also...