Die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) gilt als eine der instabilsten und am heftigsten umkämpften Regionen des afrikanischen Kontinents. Seit dem Einmarsch der Armeen der Nachbarländer Uganda und Ruanda in den Jahren 1996 und 1998 wird das Land von einem mehr oder weniger ununterbrochenen Konflikt heimgesucht, welcher in den vergangenen Jahrzehnten bereits das Leben von mehr als sechs Millionen Menschen gefordert hat. Heute kämpfen unzählige Milizenverbände un...