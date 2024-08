Ein unauffälliger Stolperstein in der Nähe des Hamburger Rathauses. Ein bronzener Koloss im Berliner Thälmann-Park, regelmäßig beschmiert, immer wieder gereinigt, immer wieder politisch attackiert. Und fern von Deutschland eine Sieben-Quadratkilometer-Insel in der Karibik: Cayo Ernest Thaelmann. Orte der Erinnerung an den vor 80 Jahren ermordeten KPD-Vorsitzenden. Ermordet, weil auf Nazideutschlands Niederlage keine neue Revolution folgen sollte – die führenden Kade...