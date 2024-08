Mit dem Ausradieren des Gedenkens an einen Menschen von der Statur Ernst Thälmanns ist es so eine Sache. Mit »Teddy« sind tausend Erinnerungen verbunden: Gefühle, inspirierende Gedanken, Bilder. In der DDR wurde auf vielfältige Weise an Thälmann erinnert. Diese Thälmann-Ehrung wurde, wo nicht verteufelt, ab 1990 doch mindestens als »Überhöhung«, »Kult«, »Mystifizierung« abgetan. Das war die propagandistische Begleitung für einen Bildersturm sondergleichen und für di...