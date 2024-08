Der Mord an Ernst Thälmann hat die westdeutsche Justiz in den Nachkriegsjahrzehnten immer wieder in charakteristischer Weise beschäftigt. Bereits 1948 hatte der Münchner Amtsgerichtsrat Pückert die Beobachtungen des früheren polnischen Buchenwald-Häftlings Marian Zgoda aufgenommen, ohne allerdings weitere Ermittlungen zu veranlassen. Als er 15 Jahre später damit konfrontiert wurde, gab er an, sich nicht mehr erinnern zu können. Ein weiterer polnischer Häftling, Zbig...