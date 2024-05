Seit 2015 organisiert der American Educational Trust, Herausgeber des Washington Report on Middle East Affairs in Zusammenarbeit mit dem »Institute for Research: Middle Eastern Policy« jährlich Konferenzen zur Israel-Lobby in den USA. Diese sollen laut eigener Aussage »ein Forum für Frieden und Gerechtigkeit in der US-Nahostpolitik« bieten. Die Konferenzen wenden sich »gegen antimuslimische, antijüdische, weißnationalistische und alle anderen Formen von Rassismus u...