Aktuell werden in der Metall- und Elektroindustrie zwei Konflikte geführt, die sowohl von den eingesetzten Ressourcen als auch von der Tragweite des möglichen Ergebnisses herausstechen. Der Kampf der IG Metall gegen die Untergrabung der gängigen Arbeitsbedingungen in der deutschen Automobilindustrie in der Tesla-»Gigafactory« Berlin-Brandenburg ist der eine. Ein Teilerfolg wurde bei der Betriebsratswahl im März dieses Jahres errungen. Der andere bedeutende Konflikt ...