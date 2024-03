Am Anfang steht der Satz: »Den wichtigsten Menschen in meinem Leben kenne ich am allerwenigsten.« Gemeint ist der Vater des Filmemachers und Autors, gefallen im März 1944 an der Ostfront. Hans Scheugl war zu diesem Zeitpunkt vier Jahre alt. Zurück bleiben wenige Erinnerungen, Fotos und Feldpost­briefe sowie die Gewissheit, dass das Leben anders verlaufen wäre, wenn der Vater aus dem Krieg zurückgekommen wäre. Das Schlusskapitel schließlich widmet sich den (Vater-)Ro...