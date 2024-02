So sieht man die Schweizer Schriftstellerin, Reporterin und Reisende Annemarie Schwarzenbach selten: Eine im nachhinein ikonisch gewordene Fotografie zeigt sie in einem längsseitig gestreiften Mantel aus Baumwoll- und Seidenfasern. Er zählt in Zentralasien zur traditionellen Männertracht, Schwarzenbach hat sich des fremden Kleidungsstücks auf der Durchreise bemächtigt. »Im Oktober ist es so kalt, dass ich Turkmenenstiefel u. einen ›Tchapan‹ trage«, heißt es in einer...