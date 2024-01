Unter der Überschrift »Die Russen marschieren in Oslo ein« feiert der freie Autor Matthias Hannemann am Freitag in der FAZ die dritte Staffel der norwegischen Fernsehserie »Occupied«, die »jetzt mit unglaublichen vier Jahren Verspätung als ›Web Only‹-Format mit deutschem Untertitel zu Arte« komme. Der Leser darf dankbar sein, dass Hannemann das Kleinod aus dem Netzversteck holt. Denn der Politthriller sei »großartig«, nämlich »als naheliegende Fiktion, während in Eu...