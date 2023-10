Rojava – die Autonomieregion in Nord- und Ostsyrien – ist zur Projektionsfläche für Wünsche und Hoffnungen linker Aktivisten in aller Welt geworden. Der Diskurs wird dabei von Schlagworten wie »Basisdemokratie« und »Geschlechtergerechtigkeit« bestimmt. Der Berliner Journalist Christopher Wimmer, der sich bislang eher historisch mit Rätedemokratie befasst hat (zuletzt im Buch »Die Kommunen vor der Kommune 1870/71«), ist 2022 für mehrere Monate zum Praxistest nach Nor...