»›Ich sehe aus wie ein Krokodil‹. Meine ohnehin kleine Mutter war schließlich so geschrumpft, dass nur noch Falten übrig waren. Ist das alles, was bleibt? Von einem langen Leben, von einem Berg voller Hoffnungen und Wünsche? Statt des erträumten Schrebergartens gab es immerhin ›Ich bete an die Macht der Liebe‹ als Trompetensolo zum Einzug in die letzte Heimstatt.«

»Di reder dreyen zikh, di yorn geyen zikh« – so wie die Holzräder ihres Vaters (ein Wagnermeister!) ein...