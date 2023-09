Michael Mäde-Murray

Die Nacht hat keinen Ausgang mehr

Texte gegen den Krieg 1999–2022

Bei den Texten handelt es sich um Gedichte, Sentenzen, dichte Kommentare aus fast einem Vierteljahrhundert, beginnend mit dem völkerrechtswidrigen Krieg der NATO gegen Jugoslawien, endend mit dem Krieg in der Ukraine, dazwischen liegt der »Krieg gegen den Terror«, die Gemetzel in Afghanistan, im Irak, am Horn von Afrika, der Kampf um die Neuordnung der Welt … Michael Mäde-Mu...