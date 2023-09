André Scheer

Klassenkampf im Äther

100 Jahre Radio in Deutschland

In den nächsten Wochen wird es in den Medien einiges Hallo und so manchen historischen Rückblick zur 100-Jahr-Feier des Rundfunks in Deutschland geben. Die per Radio geführte politische Auseinandersetzung wird dabei sicherlich eher zurückhaltend thematisiert und gewiss nur in den seltensten Fällen als das benannt, was sie stets war und noch immer ist: härtester Klassenkampf. Die von André Schee...