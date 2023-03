Mexikos Muxes

Misticas Marktstand ist bunt gemischt. Es finden sich Handtaschen, Haarschmuck, Schminke, Erdnüsse und scharfe Soße auf dem Tresen. »Hast du vergessen, dich heute morgen zu kämmen?« fragt sie auf spanisch und reicht eine grün-goldene Haarspange herüber. »Wir Frauen hier in Juchitán de Zaragoza tragen unsere Haare gepflegt.« Dann spottet sie auf zapotekisch, der indigenen Sprache, die ein Großteil der Einwohner in der südmexikanischen Stadt im Bundesstaat Oaxaca spricht: »Hat sie schon einmal etwas von Shampoo gehört?« Mistica, nicht mehr die Jüngste, sieht sehr gepflegt aus. Sie trägt große, goldene Ohrringe und die typische Tracht der Frauen in Juchitán, einen langen Rock mit Rüsche und eine mit aufwendigen Blumenstickereien verzierte Bluse. Mistica ist Muxe (ausgesprochen »Musche«), eine Person »dritten Geschlechts«. »Ich habe heute leider keine Zeit für dich, Liebes, mein Freund kommt um drei zum Essen.« Männer, die Liebesbeziehungen mit Muxes haben, w...