Politposse in Grün

Wütend und laut: Unter der Parole »Fundis fahrt zur Hölle« haben Aktivistinnen am 26. Februar eine feministische und antifaschistische Demonstration in Offenbach angeführt. Protestiert wurde dagegen, dass dieses Jahr erneut fundamentalistische christliche Gegner der reproduktiven Selbstbestimmung 40 Tage lang täglich vor der Beratungsstelle von Pro Familia im Frankfurter Westend die Schwangerschaftsberatungen stören – vom Beginn der christlichen Fastenzeit am 22. Februar bis zum 6. April. Ab zwölf Uhr mittags bedrängen sie während der Öffnungszeiten Personen, die dort beraten werden wollen, und propagieren ihre reaktionären Gesellschaftsbilder.

Kritisiert wird einerseits die rechte Hetze, aber auch, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nach wie vor rechtswidrig und nur unter bestimmten Umständen straffrei sind: bis zur 12. Schwangerschaftswoche und nach verpflichtendem »Beratungsgespräch« bei solchen Stellen wie dieser, die nun von den »Fundis« be...