Rauchen/Nichtrauchen

»Ich kann nicht tun mehr / Was gut mir und vorbestimmt«

Brecht, »Fatzer«

»Der Erste, der etwas radikal anders macht, ist immer eine Parodie.«

René Pollesch

Im Vordergrund der Bühne steht der Chor der besten Turnerinnen und Turner Berlins an der Matte und macht Purzelbäume. Weiter hinten liegt der Schauspieler Fabian Hinrichs in einem Krakenkostüm, das nicht ohne Hintergedanken an eine Zwangsjacke wie aus alten Irrenhauswitzen erinnert. Er wälzt sich ein wenig auf dem Boden herum und fragt: »Warum machen wir das?« Er fragt es mehr als einmal. Das Publikum kichert. Warum machen wir das? Fabian Hinrichs fragt sehr nachdrücklich: »Gibt es eine Antwoooooort?«

Wenn es eine gäbe, dann müsste sie »rausgeschnitten« werden, sagt er. Die Antwort wäre zu schön, um sie zu ertragen. »Nein, rätselt nicht herum! Ihr kommt nicht drauf. Sie war auch nicht einfach. Es war die Antwort auf all’ unsre Fragen. Du musst im Krakenkostüm bleiben, solange dir keiner raus...