Allerlei Zumutungen

Eine Beilage zu »125 Jahre Brecht« – die junge Welt muss sich irren, am Irrsinn unserer Zeit selbst irre geworden sein, es ist doch unmöglich, kann einfach nicht sein. Haben wir denn nicht gerade erst Brechts Hundertsten begangen? Erst neulich waren wir im Auditorium maximum der Humboldt-Universität zusammengekommen, um der dessen Aktualität für ein anstehendes neues und wenig vielversprechendes Jahrtausend beschwörenden Ringvorlesung »Brecht 2000« zu lauschen. Und doch … vielleicht … So viele von damals fehlen inzwischen. Es könnte also stimmen.

Auch Jost Hermand kann diesmal nicht dabeisein. Er starb im Herbst 2021 im Alter von 91 Jahren in Madison/Wisconsin, wo er seit Ende der 50er Jahre gelehrt und sich von Anfang an für den an den US-amerikanischen German Dep...