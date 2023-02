Tauben zum Beispiel

Der Spanische Krieg tobt. Hitler greift nach der Tschechoslowakei. Die Judenverfolgung wird sich in der Pogromnacht entladen. In diesem Jahr 1938 diskutieren ein paar marxistische Schriftsteller in der Moskauer Zeitschrift Das Wort Fragen des ästhetischen Realismus. Seltsam? Goethe und Schiller haben 1794 die klassische Ästhetik grundiert, während in Paris die Köpfe der Jakobiner rollten. Mitunter sind große Fragen ebenso dringlich wie die dringlichen.

Ganz abgelöst von den Ereignissen war der als »Expressionismusdebatte« bekannt gewordene Streit um den Realismus – Lukács’ Beitrag »Es geht um den Realismus« kann als Motto über der ganzen Debatte stehen – allerdings nicht. Vielmehr muss man ihn als Folge der 1935 von der Komintern installierten Volksfrontstrategie verstehen. Wenn Brecht 1938 gegen Lukács zum Stift griff, zugleich aber, obwohl ihm das als Mitherausgeber von Das Wort möglich gewesen wäre, auf eine Veröffentlichung verzichtete, lag das vermut...