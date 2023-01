Die Logik des Krieges

Ich grüße alle, die sich heute in Berlin zur Rosa-Luxemburg-Konferenz versammelt haben.

Wir sind hier zusammen in einer Atmosphäre ungeheurer Unsicherheit, denn die Drohung des Krieges ist so nah, dass man sie fast riechen kann. Der Hauch der Kriegsgefahr liegt in der Luft. Woher wird er kommen? Das weiß keiner. Die Brandherde sind vielfältig. Er könnte von den verschiedensten Orten ausgehen.

Das bringt uns zu der Frage des »Warum«. Warum erhebt der Krieg sein Haupt? Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir stets die beiden großen Weltkriege ein. Ich fühle mich erinnert an die Verträge von Versailles, die dem besiegten Deutschland im Anschluss an den Ersten Weltkrieg verheerenden Schadenersatz abverlangten. Dieses tiefe Gefühl der Demütigung, gepaart mit Nationalismus, trieb Deutschland erneut in den Krieg, nur zwei Jahrzehnte nach dem Ende des ersten.

Ressourcenhunger

Wir lernen, dass Nationen Kriege anzetteln, um ihr Gesicht zu wahren, um der Demütigung a...