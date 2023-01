Widerspruch gegen die »Zeitenwende«

Ina Sembdner: Ich begrüße Heinz Michael Vilsheimer und Franz Haslbeck vom Anti-»Siko«-Bündnis, dem Bündnis gegen die Münchner »Sicherheitskonferenz«. Zwischen dem 17. und 19. Februar treffen sich die Kriegstreiber in München bei der sogenannten Siko. Seit 20 Jahren gibt es Proteste gegen diese Zusammenkunft der Herrschenden. Was ist in diesem Jahr geplant?

Heinz Michael Vilsmeier: Es gibt wie jedes Jahr eine Kundgebung am Karlsplatz als direkten Gegenprotest zur Konferenz und anschließend eine Demonstration zum Marienplatz. Gleichzeitig werden wir eine Menschenkette vom Karlsplatz zum Marienplatz bilden. Daneben wird, das ist ja auch schon eine Tradition, die Internationale Münchner Friedenskonferenz abgehalten, die gleichzeitig stattfinden wird.

Sembdner: Welche Bedeutung hat die diesjährige »Siko« für den Ukraine-Krieg?

Vilsmeier: Die Bedeutung der »Sicherheitskonferenz« für den Ukraine-K...