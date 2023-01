Beijings Weg

Zunächst möchte ich erläutern, warum Chinas Wirtschaft so schnell wächst. Im Jahr 2001 ereilte die Welt eine doppelte Krise. Die erste Krise bestand im Platzen der IT-Blase in den USA, war also eine ökonomische Krise. Danach folgte der 11. September 2001 – auch das eine Krise. Zugleich floss zu Beginn jenes Jahrzehnts in großem Stil ausländisches Kapital nach China. Die Volksrepublik wurde das Zielland Nummer eins für ausländische Direktinvestitionen. Das war beabsichtigt. Viele Forschende sind davon ausgegangen, dass China von dem ausländischen Kapital, das im Land investiert wurde, profitiert hat. Doch genauer besehen ist das nur die eine Seite. Die andere Seite möchte ich darstellen.

Um 1989 begann ausländisches Kapital, China zu meiden. In China wurde darüber diskutiert, ob das Land vor einem Zusammenbruch stehe. Vor den 1990er Jahren war China ein sozialistisches Land, die meisten Fabriken und Industrieanlagen wurden vom Staat kontrolliert. Die 1990e...