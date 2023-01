Ein neuer Sozialismus

Ich möchte mich dafür bedanken, hier sprechen zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre, bei einer Veranstaltung der Zeitung junge Welt zu sprechen. Als junger sowjetischer Student im Jahre 1982 las ich täglich die junge Welt. In der angeblich totalitären Sowjetunion war es möglich, Hunderte von ausländischen Zeitungen zu abonnieren. Einen Tag nach dem Erscheinen hatte ich die junge Welt in Moskau in meinem Briefkasten liegen.

Lassen Sie mich zu Beginn meinen Dank aussprechen. Ich möchte mich bei den Genossinnen und Genossen, bei den anständigen Deutschen, besonders aus den neuen Bundesländern, dafür bedanken, dass hier in Ostdeutschland nach wie vor die sowjetischen Kriegs- und Ehrenmäler sowie die Kriegsgräberstätten gepflegt werden. Ich verneige mich dafür vor Ihnen. Sie wissen, das ist nicht selbstverständlich, denn es gibt im Moment leider nur noch wenige Staaten in Europa, die das tun. In anderen Ländern werden die sowjetischen Ehrenmäler für die, die i...