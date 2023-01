Wirtschaft am Abgrund

Die kapitalistische Weltwirtschaft befindet sich an einem historischen Wendepunkt. Die globale wirtschaftliche Umstrukturierung, die vor etwa vier Jahrzehnten begann – und die oft mit dem Begriff Neoliberalismus in Verbindung gebracht wird – ist abgelaufen. Diese neoliberale Umstrukturierung, die Ende der 1970er Jahre in den amerikanisch-angloamerikanischen Volkswirtschaften ihren Anfang nahm und später in gewissem Maße auch auf andere fortgeschrittene kapitalistische Volkswirtschaften übergriff, war eine Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise der 1970er Jahre. Sie zielte darauf ab, das ökonomische Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit sowie zwischen den nationalen Kapitalistenklassen weltweit neu zu ordnen, was auch weitgehend gelang. So stellte der Neoliberalismus die Vorherrschaft des Kapitals über die Arbeit im Inland wieder her und stärkte die Hegemonie des US-Kapitals.

Diese relativen Klassenbeziehungen weiteten sich in den folgenden drei Jahrzehnte...