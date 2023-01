Flambierte Rattenschwänze

»Die Rosa-Luxemburg-Konferenz ist sinnlos!« Roswitha ist hier der Geist, der stets verneint. »Dieses Event gibt es seit 28 Jahren – oder wieviel? Also … seit Jahrzehnten. Hat sich seitdem die Lage der Armen, Unterdrückten, Ausgebeuteten, Sanktionierten, Verfolgten, Verratenen und Verkauften verbessert? Ist die herrschende Klasse entmachtet? Sind die Kriege abgeschafft und die Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand? Sind die Löhne gerecht und der Sozialstaat stabil? Ist irgendwo auf dieser Welt alles in Ordnung – außer in Norwegen?!« – Norwegen. Das ist so ein Mythos bei uns in der Plauener WG. Dabei ist der Kapitalismus in Skandinavien nur moderner. »Stellt euch vor, in Schweden, wo das Bargeld abgeschafft wurde, haben viele Obdachlose jetzt tatsächlich Kartenlesegeräte. Und dazu natürlich ein internetfähiges Smartphone und ein Onlinekonto. Aber keine Bude … Ich fass’ es nicht!«

»Stimmt, je öfter sich die Kommunisten treffen, desto schlechter wird die Welt«...