Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die einzige Antwort auf die Krisen der Menschheit Die Erde wird bedroht von Klimakollaps, Faschismus und Atomkrieg. Nie war die kommunistische Idee nötiger als ein Jahrhundert nach Gründung der Sowjetunion Anders Sørensen Der 30. Dezember 1922 markierte den 100. Jahrestag der Gründung der Sowjetunion – fünf Jahre nach der Oktoberrevolution von 1917. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) entstand aus der Asche von fünf Jahren blutigem Bürgerkrieg und ausländischer Intervention, die dem imperialistischen Gemetzel des Ersten Weltkrieges gefolgt waren. Es herrschten extreme Armut, massive Engpässe, Analphabetismus, Hunger, Millionen Familien zerrüttet – alles war weit entfernt von optimalen Umständen, unter denen die erste siegreiche Arbeitermacht aufgebaut werden sollte. Von kontrafaktischen Geschichtserzählungen, wie die Dinge unter anderen Umständen hätten verlaufen können, sollte man sich generell fernhalten, also sage ich nur dies: Wenn ich die Umstände der zukünftigen Reise ins Ungewisse zu wählen hätte – den Ausgangspunkt für den Aufbau einer völlig neuen und revolutionären Gesellschaft, in der die Wertform des Kapitals abgeschafft und die Klassenspaltu...

