Enger als im Kaiserreich

Das Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes vom 17. August 1956, durch das die Kommunistische Partei Deutschlands zum dritten Mal illegalisiert wurde, hat in der deutschen Öffentlichkeit kein günstiges Echo gefunden. Die kommunistischen Parteien aller übrigen großen bürgerlich-demokratischen Staaten sind legal. Auf dem europäischen Kontinent sind die Kommunisten in denjenigen Staaten verboten, in denen – wie in Spanien und in Portugal – faschistische oder katholisch-obrigkeitsstaatliche Diktaturen den Zweiten Weltkrieg überlebt haben oder – wie in Griechenland – die durch das Ausland begünstigte Gegenrevolution den Sieg der Demokratie nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Vorherrschaft verhindert hat. Die Entwicklungstendenz in der Bundesrepublik, die nunmehr SS-Offiziere in ihre neu gegründete Wehrmacht einordnet und deren Kommandeuren erlaubt, an der Gründung von Traditionsvereinigungen jener »Legion Condor« mitzuwirken, die im...