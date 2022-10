Le jeune Saedt

Gestern fand vor dem hiesigen Zuchtpolizeigericht die Verhandlung einer Anklage Statt, die wegen ihrer excessiven Lächerlichkeit berichtet zu werden verdient. Es war nämlich wieder einmal die Gräfin v. Hatzfeld(t), gegen welche das öffentliche Ministerium eine Verfolgung »wegen Bestechung von Gensd’armen« zu erheben beliebt hatte. Das derselben zu Grunde liegende Faktum war nach der eignen Aussage der Belastungszeugen, der Gensd’armen, folgendes: Am 4. August 1848 als die Assisenverhandlungen gegen Herrn Lassalle eröffnet wurden, holten die Gensd’armen denselben in einem Wagen aus dem Gefängniß nach dem Assisensaale ab. Unweit des Gefängnisses hatte sich auch die Gräfin Hatzfeldt eingefunden; sie grüßte Herrn Lassalle als er einstieg mit der Hand; (!) Herr Lassalle rief ihr zu, sie möchte beim Assisenpräsidenten die Erlaubniß nachsuchen ihn zu sprechen (!!) und dann auch für einen andern Wagen Sorge tragen. In dem Augenblick als der Wagen an ihr nun vorb...