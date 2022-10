Schlüssel zum Urteil

»Gemeint ist eine Kennerschaft, die nicht auf die begrüßenswerte Freude an einzelnen Schönheiten beschränkt ist, sondern in kleinen musikalischen Wendungen, in scheinbar nebensächlichen Gesten auf der Bühne Entscheidendes für den Verlauf nachzuvollziehen vermag.« Was Kai Köhler hier über die wünschenswerte Rezeption eines Bühnenwerkes durch das Publikum schreibt, trifft vor allem auf seine eigene Herangehensweise an musikalische Klassik zu. Mit seinem Buch »Klassik in den Kämpfen ihrer Zeit« ist jetzt eine Sammlung seiner Essays über »Personen, Werke, Zusammenhänge, Gebrauchsweisen in der Musik« erschienen, die der Autor ursprünglich hauptsächlich für diese Zeitung verfasst hat und die ihn als einen hervorragenden Kenner und Analysten musikalischer Werke und Komponisten ausweisen. Das Spektrum seiner Aufsätze reicht von Beethoven bis zu Weinberg, von »Bürgerlicher Musik« vor 1914 über »Musik im Weltbürgerkrieg 1914–1945« sowie »Sozialistische Musik und so...