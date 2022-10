Immer schön geschmeidig bleiben

Geschmeidig ist, so definiert der Duden, »geschmeidig bewegen, anpassungsfähig, wendig im Gespräch oder Verhalten«. Der Gebrauch dieses Wortes sei allerdings »oft abwertend«. Nicht so bei Nora Bossong. »Die Geschmeidigen. Meine Generation und der neue Ernst des Lebens«. Und dieser neue Ernst brach, wie die Süddeutsche Zeitung unlängst berichtete, an dem Tag aus, an dem das Buch erschien: »Das Buch ist zufällig am Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine erschienen und das Kapitel über eine Bundeswehrpilotin musste Bossong noch gegen die Bedenken des Verlages durchsetzen. Jetzt ist es topaktuell.«

Nora Bossong gehört dieser Generation der um die Vierzigjährigen an, von denen sie 25 auswählt: Menschen aus Politik, Kultur, Wirtschaft. Dazu ein Mitarbeiter des Nachrichtendienstes, der anonym bleiben möchte. Auch die Kampfflugzeugpilotin Nicola Winter ist dabei. Ihrer Kollegin. Denn Bossong arbeitet auch für den Airbus-Konzern in der AG Technikverantwortun...