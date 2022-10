Baseball mit Monsterschaben

Zurück in die Schule, immer wieder und wieder: Der Ort, der oft das halbe Leben prägt und an dem sich so vieles entscheidet, hat innerhalb der japanischen Comic­kultur seinen festen Platz. Wiederkehrende Topoi und Orte wie das so oft als Sitzplatz wichtiger Protagonisten gewählte vorletzte Pult am Fenster oder die Terrasse des Flachdachs bieten Anlässe für lange Abhandlungen.

Während Erinnerungen an die Träume wie Traumata verheißenden Lebensjahre auch hierzulande Romane und Comics prägen, erscheint ihre Bedeutung in ­Japan doch noch etwas größer zu sein. Zudem wird in etlichen japanischen Schulen noch immer ein strenges, auf das gesamte ­Leben ausgeweitetes Regiment geführt: So sind an einigen Lehranstalten etwa alle Haarfarben außer Schwarz untersagt, wer eine andere Haarfarbe hat, muss deren »natürlichen« Ursprung beweisen. Auch gibt es Schulen, die romantische Beziehungen unter Schülern verbieten. Das Sprichwort »Ein Nagel, der heraussteht, wird einge...