Lava in der Caldera

»Jedes Leben beginnt mit einer Frau, so auch meins«, sagt Gaia, die junge Heldin in dem neuen Roman der 1988 in Rom geborenen Giulia Caminito. Doch längst nicht alle Leben beginnen mit einer Frau wie Antonia. Mit ihren gelbgrünen Augen und knallroten Haaren wird Gaias Mutter schlicht nur »die Rote« genannt – nicht allein das Leuchten ihres Schopfes, sondern auch ihre Energie und die proletarische Herkunft werden mit der Farbe Rot schlagend charakterisiert. Deutlich greift Antonias radikale Opferbereitschaft für ihre Kinder auf die politische Ästhetik neorealistischer Filme zurück: Pasolinis »Mamma Roma«, mit einer vor Tatkraft strotzenden Anna Magnani in der Hauptrolle, ist nicht zufällig ihr Lieblingsfilm. Wie Mamma Roma ist Antonia eine leidenschaftliche Kämpferin, bereit, sich vor aller Augen im Staub zu wälzen, wenn sie damit erreichen kann, eine passende Sozialwohnung für sich, ihre vier Kinder und ihren querschnittsgelähmten Mann zu ergattern. Ohne ...