Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Für dich ist es ein Buch, für mich geht es um Leben oder Tod« Wie lässt sich über Ehrenmord sprechen? Über ihre Zusammenarbeit mit der jesidischen Kurdin Azadiya H. Ein Gespräch mit Koschka Linkerhand Katharina Bendixen In dem Buch »Um mein Leben« leihen Sie Ihre Stimme der jesidischen Kurdin Azadiya H., die ihre Familie verlassen hat und wegen der Androhung eines Ehrenmords nun anonym lebt. Wie ist es zur Zusammenarbeit gekommen? Der Querverlag, in dem ich drei Bücher veröffentlicht habe, schlug mir vor, Azadiyas Geschichte aufzuschreiben. Sie war bereits länger auf der Suche nach einer Autorin und ziemlich desillusioniert: Mit Ehrenmordgeschichten wolle niemand etwas zu tun haben. Als feministische Autorin beschäftige ich mich schon eine Weile mit einer Kritik an Femiziden, und nach unserem ersten Treffen war mir schnell klar: Ich mache das. Azadiya erzählt Ihnen ihr gesamtes Leben, von den Schlägen des Vaters über die sexuelle Gewalt der Brüder bis hin zum Ehrenmord an ihrer Cousine durch deren Vater. Welche Rolle haben Sie beim Zuhören eingenommen, und wie haben Sie diese Rolle angesichts der drastischen Schilderungen durchgehalten? Ich würde es eine gute Arbeitsbezi...

Artikel-Länge: 5473 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen