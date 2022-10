Das ganze Hamsterrad

»Einmächtig stehen die Fans hinter ihrer Mannschaft.« Herr Fränkel stutzte, umkringelte das Wort »einmächtig« und blätterte weiter in dem Manuskript. »Von den begeistert mitgehenden Zuschauern angepeitscht, spielt die Elf wie in einem Guss.« Herr Fränkel hielt inne, machte ein Fragezeichen an den Rand, überflog die nächsten Sätze quer und stoppte: »Zweite Halbzeit! Das Spiel wiegt hin und her.« Herr Fränkel zog die Stirn kraus, ließ aber den Korreckturstift wieder sinken. Er schlug um un las: »Abpfiff! Der Assistenstrainer von der Heimmannschaft wirft seine Arme in die Luft. Auch die Zuschauer, sie sind rund um zufrieden. Es war ein Spiel nach ihrem Geschmack zwischen Höhen und Tiefen.« Herr Fränkel wog den Kopf hin und her und blickte rund um umzufrieden auf das Ende von dem Absatz. »Nun stürzt sich die Mannschaft ins verdiente Bad der Menge.«

Herr Fränkel legte das Manuskript mit Kopfschütteln bei Seite und säufzte. Seit sieben Jahren war er Lektor im V...