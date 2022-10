Zum Inhalt dieser Ausgabe | Formen der Einmischung Dummheit als Feind: Rose Macaulays dystopischer Roman »Was nicht alles« ist erstmals auf Deutsch erschienen Christina Mohr Aldous Huxleys »Schöne neue Welt« von 1932 gilt als der utopische bzw. dystopische Roman schlechthin und hat neben »1984« von George Orwell seinen Platz in den Lehrplänen der Schulen wohl auf ewig sicher. Bisher kaum bekannt war Huxleys – mutmaßliches – Vorbild: Im Vorwort zur 2019 herausgekommenen englischen Neuauflage von Rose Macaulays bereits 1918 erschienenem Roman »What Not« weist Dozentin und Journalistin Sarah Lonsdale auf zum Teil frappierende Ähnlichkeiten hin. Das Kastensystem von »Schöne neue Welt« (Alpha Doppelplus bis Epsilon Minus) entspricht sehr deutlich Macaulays Einsortieren der Bevölkerung in die Gruppierungen A bis C3. Es gibt zwar keine Belege dafür, dass Huxley Macaulays Roman, der jetzt unter dem Titel »Was nicht alles« auf Deutsch erschienen ist, gelesen hat, allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die beiden kannten. Eine gemeinsame Freundin führte in den 1920er Jahren einen Literatursalon, den Huxley und Macaulay besuch...

Artikel-Länge: 6133 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen