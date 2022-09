Langer Weg zum Ausstieg

Lange ist es her, da waren die rauchenden Schornsteine von Industrieanlagen und Kraftwerken ein Synonym für Fortschritt. Bürgerliche, Gewerkschaften und Sozialdemokratie nutzten gerne dieses Bild, wenn es darum ging, Visionen einer besseren Zukunft zu beschreiben.

Im Alltag in den Arbeitervierteln deutscher Städte konnte man das etwas anders sehen. Sie lagen meist östlich der Fabriken, das heißt im Windschatten der Schornsteine, und ihre Bewohner mussten die Abgase einatmen. Der Ruß legte sich auf die zum Trocknen draußen aufgehängte Wäsche, die Kinder bekamen Asthma und Pseudokrupp, die ätzende Luft griff selbst Sandstein und mitunter auch Glasscheiben an. In den 1960ern wurden daher in Westdeutschland die Schornsteine erhöht, damit sich die giftigen Abgase weiter im Land verteilten. Ein Jahrzehnt später musste man erkennen, was man auch schon vorher hatte wissen können, nämlich, dass die zahlreichen Schadstoffe auch dort und natürlich auch jenseits der ...