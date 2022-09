Grüne Kompromisse

Die Europäische Union (EU) hat ihre »Gemeinsame Agrarpolitik« (GAP) reformiert, im kommenden Jahr werden neue Förderrichtlinien in Kraft treten. Unter anderem werden die Standards für die Erhaltung von Flächen in »gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand« (GLÖZ-Standards) neu geregelt. Über die Umsetzung wird diskutiert. Einige Entscheidungen werden sicherlich erst in letzter Minute getroffen.

Anfang August veröffentlichte Cem Özdemir (Bündnis90/Die Grünen) in einer Mitteilung des von ihm geleiteten Bundeslandwirtschaftsministeriums einen Vorschlag zur Aussetzung der GAP-Vorschriften GLÖZ 7 und 8. Diese beinhalten zwei Verpflichtungen: zum einen wechselnde Hauptfrüchte (GLÖZ 7), zum anderen die Stillegung von vier Prozent der Anbaufläche (GLÖZ 8). Mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine hatte die EU den Mitgliedstaaten die Aussetzung ermöglicht, auch die BRD wird diese nun beantragen.

Mehr Stellschrauben

Anfang des Jahres hatte Özdemir Forderu...