»Völlig absurd«

Der Krieg in der Ukraine hat ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt, das jahrelang kaum eine Rolle spielte. Verflüssigtes Erdgas, das in der Öffentlichkeit inzwischen unter dem englischen Kürzel LNG für Liquefied natural gas weithin bekannt ist, hat einen unerwarteten Karriereschub hingelegt. Der Hintergrund: Die Russische Föderation hat der EU im Zuge des westlichen Wirtschaftskriegs gegen Moskau den Gashahn zugedreht. Jetzt will die BRD des fehlende Gas durch LNG ersetzen. Zu welchen grotesken Entwicklungen das letztlich führt, zeigt ein aktueller Streit um das Thema in Hamburg.

Geradezu enthusiastisch hatte sich der Hamburger Senat der Bundesregierung angedient, als diese nach Möglichkeiten für den Bau von LNG-Importterminals suchte. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie Umwelt- und Energiesenator Jens Kerstan (Bündnis 90/Die Grünen) brachten umgehend die Hansestadt als Standort für eine solche Anlage ins Spiel. Die Anlage, die LNG spe...