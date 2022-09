Volles Rohr für Öl

Ostafrika gilt als dynamischste Region mit der schnellsten wirtschaftlichen Entwicklung auf dem Kontinent. Während am Horn von Afrika aufgrund von kriegerischen Konflikten sowie einer historischen Dürreperiode über 50 Millionen Menschen Hunger leiden und die Volkswirtschaften in Äthiopien, Eritrea, Somalia und Sudan nahezu stagnieren, weisen die Länder der Region weiter südlich – Kenia, Ruanda, Uganda, auch Südsudan – mit die höchsten Wachstumsraten des Kontinents auf. Ein wichtiger Motor dieser Entwicklungen ist die im Bau befindliche East African Crude Oil Pipeline (EACOP), die bei einer Länge von 1.443 Kilometer die Ölfelder im Westen Ugandas mit dem Hafen Tanga an der Ostküste Tansanias verbinden und die längste beheizte Pipeline der Welt werden wird – samt Vertreibungen Tausender Menschen und Umweltzerstörung.

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ist es zum Credo der Bundesregierung wie der EU geworden, die Lieferung fossiler Energieträger aus Russland...