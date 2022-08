Handel mit dem Tod

Die Bundesregierung hat im Jahr 2021 Rüstungsexporte im Wert von 9,35 Milliarden Euro genehmigt, mehr als je zuvor. Nur ein Jahr zuvor lag der Wert noch bei 5,82 Milliarden. Die Rüstungsexporte gingen regelmäßig auch an nach innen repressive Staaten wie Saudi-Arabien, Sri Lanka oder Kolumbien. Oder sie gehen in Länder wie die Türkei, deren Armeen regelmäßig an völkerrechtswidrigen Kriegen beteiligt sind und Kriegsverbrechen begehen. Der gesetzlich festgelegte restriktive Umgang mit der Genehmigung von Rüstungsexporten hat sich längst als Papiertiger erwiesen. Das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI listet Deutschland regelmäßig als einen der fünf größten Rüstungsexporteure der Welt.

Die »Zeitenwende«, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine ausrief, sowie das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr befördern die Umsetzung jahrzehntelang gehegter Wünsche und Pläne des militärisch-industriellen Komplex...