Den Kriegsherren entgegentreten

Der Beginn des Krieges in der Ukraine am 24. Februar bedeutete auch für revolutionäre Linke in Deutschland einen tiefgreifenden Einschnitt. Nachdem große Teile der gesellschaftlichen Linken hierzulande durch die Auswirkungen der Coronapandemie bereits paralysiert waren, beförderte die russische Offensive die fortlaufende Fragmentierung und ließ die tiefe Krise, in der sich die sozialistischen und klassenkämpferischen Kräfte in der Bundesrepublik befinden, gut sichtbar zutage treten. Doch es regt sich Widerstand, etwa gegen den windig proklamierten und medial vielzitierten Schlachtruf der »Zeitenwende« der Kriegspartei Deutschland. Etwa im Berliner Wedding.

Als sozialistische Stadtteilorganisation »Hände weg vom Wedding« waren wir an verschiedenen Friedensaktionen in Berlin beteiligt. Gleich am Abend des 24. Februar gelang es uns zusammen mit anderen politischen Verbündeten, Hunderte Menschen zu einer spontanen kraftvollen Antikriegskundgebung auf dem Wedd...