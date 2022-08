Zum Inhalt dieser Ausgabe | Aufrüsten zur Weltmacht Bundesregierung nutzt 100 Milliarden schweres »Sondervermögen« zur Erfüllung langgehegter geopolitischer Ambitionen Tobias Pflüger Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte in einer Sondersitzung des Bundestages am Sonntag, dem 27. Februar, als angebliche Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine ein 100 Milliarden Euro teures Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr verkündet. Und dass ab sofort zwei Prozent des Bruttoinlands­produkts (BIP) für »Verteidigung« ausgegeben würden. Das Aufrüstungsprogramm wird beschönigend »Sondervermögen« genannt, es handelt sich aber um Rüstungsschulden, die, um die sogenannte Schuldenbremse zu umgehen, auch noch im Grundgesetz festgeschrieben wurden. Der konkrete Inhalt der »Zeitenwende«-Rede war wohl nur den Kabinettsmitgliedern Christian Lindner (FDP), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/Die Grünen) bekannt. Die Fraktionen und einzelnen Abgeordneten der Regierungsparteien wussten nichts vom Aufrüstungsprogramm. Doch was umfasst es? Wurde hier die Gelegenheit am Schopfe gepackt, nun endlich die Rüstungspr...

