Selbstbewusste Jungkommunisten

Die jungen Kommunisten Kenias haben die Zeichen der Zeit erkannt: Gut erkennbar mit Hammer und Sichel auf roten und schwarzen T-Shirts rappen sich Mitglieder der Young Communist League (YCL) in eine Zukunft jenseits kolonialer und neokolonialer Abhängigkeiten, jenseits dynastischer Verbindungen und ethnischer Zugehörigkeiten. Das zweite Video im Februar dieses Jahres, das gemeinsam mit dem Rapper Kayostwo aufgenommen wurde, ging viral und wurde bislang knapp 950.000mal angeschaut. In dem Song wird dazu aufgerufen, den Kandidaten der Kommunistischen Partei Kenias (CPK), Booker Ngesa Omole, zu wählen. In dem Text heißt es laut dem Portal indy100.com weiter: »Die anderen haben viel gelogen, haben ihre Arbeit nie gemacht, wir essen Knochen, während sie Fleisch essen, sie sind dickbäuchig wegen des Geldes, das sie uns gestohlen haben. Die Jugend unterstützt Booker, er versteht unsere Probleme, 22 – wir werden ihn wählen.«

Sollte dem so sein, müssten sich die et...