Positive Einflussnahme

Was tut China in Afrika? Die übliche Antwort auf diese Frage lautet: Bahnen, Brücken und Häfen bauen, Kredite dafür vergeben, Handel treiben. Das trifft natürlich zu, aber es ist doch bei weitem nicht alles. Neben ihren umfangreichen ökonomischen Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent, die sie längst zu dessen größtem Handelspartner und zu einem der bedeutendsten Investoren dort haben werden lassen, entfaltet die Volksrepublik in vielen Ländern Afrikas auch eine recht breite Tätigkeit auf den Feldern von Bildung sowie Kultur. Beijing investiere schon »seit dem Beginn dieses Jahrhunderts« umfassend in entsprechende Tätigkeiten und Programme, entwickle intensive Beziehungen nicht nur zu den Eliten der jeweiligen Länder, sondern auch in die Bevölkerungen hinein, hielt im Dezember 2021 die US-Zeitschrift Foreign Affairs fest. »Investitionen in soziales und Humankapital« seien bereits früh zu »einer zentralen Säule von Chinas Außenpolitik in Afrika« gewor...