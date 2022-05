Putzen mit Mutti – die 60er

Endlich ist die Wohnung schmutzig. Mutti hat eine Fluse auf dem Teppich entdeckt. »Wer war das?!« fragt sie ganz sanft. Nachdem sich die kleine Liese einen Rüffel abgeholt hat und zur Strafe das Staubkorn selber in den Mülleimer bringen musste, läuft Mutti zur Hochform auf. Küche und Bad sind seit gestern abend nicht feucht durchgewischt worden. Außerdem ist auf der Wohnzimmerschranktür ein Fingerabdruck zu sehen, wenn das Licht der Morgensonne schräg durchs Fenster fällt und man in einem Winkel von 36,4 Grad auf die Wohnzimmerschranktür blickt. »Wie das hier aussieht!« tut Mutti böse. »Wie in einem Schweinestall!«

Dann geht es los, aber nicht in die Hos’. Vergeblich wölbt sich die Wohnung Gnade heischend Mutti entgegen, die gestiefelt und gespornt, im Kittel und um den Dez ein Kopftuch geknotet, mit Eimer, Schrubber und Lappen aufmarschieren tut. Jetzt kriegt Freund Dreck eins in die Fresse, bis alles picobello ist und man von d...