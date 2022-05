Die Rolle des Vaters

Hundert Hähne krähen, während ich halb sechs Uhr aufstehe. La Demajagua hieß bis 1968 Santa Barbara und ist mit 5.900 Einwohnerinnen und Einwohnern die drittgrößte Stadt der Isla de la Juventud. Wir sind in der Nähe einer Schule untergebracht. Im Ort gibt es noch eine zweite, die wir noch nicht besucht haben, sie soll hinter dem Ortsteil mit den jugoslawischen Plattenbauten liegen.

Von der eigenen Arbeit abgelenkt, schaue ich von der Küche aus Arbeiterinnen zu, die zu ihrem Betrieb gehen, Bauern, die mit ihren Pferdewagen zu ihren Feldern fahren, und Schülerinnen und Schülern in Uniform auf dem Weg zum Unterricht. Weiße Hemden und Blusen, blaue und rote Halstücher, blaue und khakifarbene Hosen, lange und kurze, je nachdem, wie alt man ist. Wir wurden bereits von einer Nachbarin gefragt, ob sie uns ein weißes Paar Socken abkaufen könne für die Schulkleidung der Tochter. Die gebe es grad nicht. Was so nicht stimmt. Weiße Socken haben wir schon auf einem Mark...